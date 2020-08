Primo giocatore contagiato dal coronavirus nel tabellone principale dell'Us Open, al via questo lunedì a New York. Si tratta del francese Benoit Paire (n.22 Atp), risultato positivo ad un test anti-Covid-19 e che quindi ha dovuto ritirarsi in isolamento, rinunciando ovviamente alla partecipazione.

La bolla di Flushing Meadows

Paire è il primo giocatore a risultare infettato all'interno della "bolla" che dovrebbe proteggere il torneo organizzato a Flushing Meadows. Testa di serie N.17 all' US Open, doveva esordire martedì contro il polacco Kamil Majchrzak e aveva subito diversi test da quando era arrivato negli Stati Uniti, il 18 agosto, e finora tutti erano stati negativi. Paire aveva partecipato al torneo di Cincinnati, dove era uscito al primo turno perché in non buone condizioni di salute.