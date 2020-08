Di Francesco: "Dura lavorare col Covid"

"Non avevo fatto mai un tampone e ora ne ho fatti quattro in dieci giorni. All'inizio è un po' difficile lavorare perchè si inizia per gruppi e non con la squadra tutta insieme. Ma poi nelle difficoltà si capiscono altre cose". Così Di Francesco a Rai Radio 1. Poi ha aggiunto. "Rapporto con i giocatori in quarantena? Li sento al telefono. Sono asintomatici, giovani e forti. Il problema è legato magari ai tempi di reinserimento: non c'è solo la quarantena, ma anche poi l'inserimento graduale".