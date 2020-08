US Open, si parte: calendario e tabellone

Nella 'bolla' di New York, partono oggi gli US Open, secondo Slam di questo 2020 stravolto dall'emergenza Covid. Senza il campione in carica Nadal e Federer, tutti a caccia di Novak Djokovic. Berrettini torna sui campi dove lo scorso anno centrò una storica semifinale. Ecco la guida completa al torneo. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) US OPEN, IL TABELLONE COMPLETO

Partono oggi gli US Open, eccezionalmente secondo Slam di una stagione stravolta dall'emergenza Covid-19. Proprio la situazione sanitaria ha portato alcuni forfait illustri, su tutti quello del numero 2 del mondo e campione in carica, Rafa Nadal. Assente anche Roger Federer, ci sarà invece Novak Djokovic. Tra gli italiani occhi puntati su Matteo Berrettini, 8 del ranking e semifinalista dodici mesi fa a Flushing Meadows, che debutterà martedì così come Jannik Sinner. Assente invece Fabio Fognini. Così come per il Masters di Cincinnati, si gioca nella 'bolla' di New York, senza pubblico.

US Open, calendario e orari leggi anche Us Open, ecco il tabellone: Berrettini con Soeda Gli US Open prendono il via il 31 agosto a Flushing Meadows, con la finale in programma il 13 settembre. Si gioca su due sessioni: alle 11 del mattino e alle 19, ora locale. In Italia il fuso orario con New York è di +6 ore, quindi si parte alle 17.

Il primo turno degli azzurri vedi anche Paire positivo al coronavirus. Niente US Open Di seguito gli accoppiamenti al primo turno per gli azzurri presenti nel tabellone maschile: Matteo Berrettini-Go Soeda (Giappone), Jannik Sinner-Karen Khachanov (Russia), Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino (Francia), Gianluca Mager-Miomir Kecmanovic (Serbia), Stefano Travaglia-Jordan Thompson (Australia), Andreas Seppi-Frances Tiafoe (Usa), Salvatore Caruso-James Duckworth (Australia), Marco Cecchinato-Lloyd Harris (Sudafrica), Paolo Lorenzi- Brandon Nakashima (Usa), Federico Gaio-Ricardas Berankis (Lituania).