Stefano Travaglia esce di scena al debutto a New York, battuto in quattro set dall'australiano Thompson. Tra le donne, out Jasmine Paolini. Ora in campo Sonego. Nella notte esordio per il n° 1 del mondo, Novak Djokovic.

Prima giornata degli US Open 2020, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, rigorosamente a porte chiuse visti i protocolli anti Covid-19.

Stefano Travaglia è stato eliminato al 1° turno degli US Open. L'azzurro n.87 ATP, alla sua terza partecipazione al tabellone principale dopo quelle del 2017 e 2018, è stato battuto in quattro set dall'australiano Jordan Thompson (63 del ranking): 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 i parziali in due ore e 41' di gioco. Ora in campo Lorenzo Sonego, martedì esordio per Berrettini e Sinner.

I risultati degli italiani al 1° turno Federico Gaio (ITA) c. Ricardas Berankis (LTU)

Marco Cecchinato (ITA) c. Lloyd Harris (RSA)

Jordan Thompson (AUS) c. Stefano Travaglia (ITA) 6-3, 6-4, 4-6, 6-2

Lorenzo Sonego (ITA) c. (32) Adrian Mannarino (FRA)

Paolo Lorenzi (ITA) c. (wc) Brandon Nakashima (USA)