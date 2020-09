Il numero 1 del mondo supera in quattro set (6-7, 6-3, 6-4, 6-2) il coraggioso britannico Edmund e accede al terzo turno degli US Open, dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff (n° 28 del seeding). Nella notte l'azzurra Camila Giorgi proverà a fare l'impresa contro la giapponese Naomi Osaka. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) US OPEN, RISULTATI E TABELLONE



Terza giornata degli US Open 2020, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, nella 'bolla' di New York, rigorosamente a porte chiuse visti i protocolli anti Covid-19. Avanza al terzo turno Novak Djokovic, che ha sconfitto in quattro set (6-7, 6-3, 6-4, 6-2) il britannico Kyle Edmund e ora affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, testa di serie numero 28 del seeding, che ha battuto l'americano Michael Mmoh 6-2, 6-2, 7-5. Nella notte la marchigiana Camila Giorgi - unica azzurra "sopravvissuta" nel singolo femminile - proverà a fare l'impresa contro la giapponese Naomi Osaka, n. 4 WTA. Giovedì sera in campo anche Matteo Berrettini e Salvatore Caruso, che sfideranno rispettivamente il francese Humbert (n. 42 ATP) e lo statunitense Ernesto Escobedo (n.181).

Troppo Djokovic per Edmund Primo set molto combattuto, oltre un'ora di gioco: Edmund, concentratissimo, approfitta di un diagonale largo di diritto del serbo e chiude con un ace 7-6 al tie-break, il primo perso da Nole in questo 2020. Nel secondo parziale reazione nervosa di Djoko, che piazza il primo break del match (complice il doppio fallo di Edmund) e poi rimonta al nono game da 0-30 sigillando il set con un ace: 6-3. Il terzo è la sagra del break, ben 4, tre di Diokovic (2-1, 4-1, 5-2) che non cede all'orgoglioso controbreak del 25enne nato a Johannesburg e chiude sul 6-4. Il quarto si apre ancora con un break del numero 1, che sul 3-1 si esibisce in un urlo liberatorio, propiziando l'ennesimo break e lo smash finale del 6-2. Djokovic aveva affrontato Edmund in altre occasioni, 5-1 i precedenti per il serbo. L'inglese aveva vinto nel 2018 al Masters 1000 Madrid (6-3, 2-6, 6-3). Bilancio pazzesco di Djoko nel 2020: 25 successi e zero sconfitte, tutte giocate sul cemento.