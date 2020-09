"Trovo la decisione esagerata, non c'era alcuna cattiveria nel gesto di Djokovic". Stefano Pescosolido, ex tennista oggi commentatore Sky, ha detto la sua sulla clamorosa squalifica del numero uno del mondo allo Us Open dopo una pallata a un giudice di linea. Anche Pescosolido, nel 1992, fu squalificato per aver colpito uno spettatore. "Calciai la racchetta e colpii per sbaglio una persona. Uscì il sangue, le conseguenze furono più violente..."

US OPEN, DJOKOVIC SQUALIFICATO DOPO PALLATA A GIUDICE DI LINEA