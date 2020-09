Internazionali d'Italia, Roma prepara la "bolla"

Non è facile ripartire. Gli sforzi sono molti. Si lavora all'adeguamento di strutture e spazi che ospiteranno i campioni del tennis ed i loro staff. Il Foro Italico, è in fermento e sarà il principale quartier generale della bolla, necessaria allo svolgimento degli Internazionali BNL d'Italia. Molti degli atleti arrivano direttamente dagli Us Open, dove stanno già sperimentando cosa significhi vivere e competere all'interno della “bubble”. Anche a Roma, potranno essere accompagnati solamente da due persone dello staff. Vivranno in due soli alberghi scelti per far parte dell’area protetta e sterile: il Rome Cavalieri per gli uomini e l’NH centro per le donne. Solamente alcuni di loro, tra cui Serena Williams che arriverà accompagnata dalla sorella Venus, hanno chiesto di avere un appartamento e sarà a proprie spese.

La bolla

Sport e Salute e la Federazione Tennis stanno lavorando alla creazione della bolla: "Abbiamo voluto investire sull’innovazione tecnologica - spiega Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute nello Speciale in onda su Sky Sport 24 oggi alle 18.50 e alle 21.50 - stiamo montando delle telecamere altamente innovative che agiscono sia dal punto di vista sanitario, rilevando la temperatura delle persone, sia da quello della sicurezza, infatti hanno anche la possibilità di riconoscere i volti”. Il Circolo del tennis del Foro Italico che subito alla fine del lockdown ha accolto corsi per bambini e per over 65 in maniera gratuita, si prepara all'arrivo dei campioni: "Gli spazi sono in trasformazione, ci sarà un ingresso differente rispetto agli scorsi anni, gli atleti avranno percorsi diversi – continua Cozzoli - la terrazza sopra il bar del tennis sarà allestita con attrezzi in modo da diventare una palestra a cielo aperto, direi unica ed in uno scenario unico, qui potranno anche fare stretching. Per il trasporto avranno tutti macchine e uomini a disposizione, ed il percorso sarà dai campi all'albergo e viceversa, non potranno andare altrove. Il Protocollo è severo e noi lo stiamo seguendo, gli atleti lo sanno, ed avranno anche un vademecum ispirato a quello internazionale. Ogni cosa sarà sanificata e predisposta alla sicurezza sanitaria. Gli alberghi della bolla dedicheranno ristorante, spa, palestra, piscina solamente a loro, in orari ben schedulati". Ed i tamponi? "Coloro che arrivano a Roma ed entrano in bolla avranno già dovuto fare un tampone entro le 48 ore precedenti, poi una volta qui si sottoporranno ad un nuovo controllo, ci sono presidi per il tampone sia al circolo, sia negli alberghi, saranno effettuati a tutti, uomini e donne, ogni 4 giorni" aggiunge il Presidente di Sport e Salute.

Il Rome Cavalieri dedica 3 piani ad atleti e staff, ed ogni piano ha circa 65 stanze, un'ampia sala normalmente adibita ad altro diventa un ampio ristorante, così come al Foro Italico è stato ampliato il ristorante solito. I campioni amanti della buona cucina romana non avranno, quest’anno, la possibilità di frequentare i ristoranti preferiti.