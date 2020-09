Sinner , giornata no a Kitzbuhel: out agli ottavi

Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale del “Generali Open”, torneo ATP 250 in corso sulla terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.74 ATP, in gara con una wild card, ha ceduto con un doppio 6-4 in un’ora e venti minuti al serbo Laslo Djere, n.81 del ranking. Sinner, che all’esordio stagionale sul “rosso” contro Kohlscheriber aveva dimostrato di aver archiviato la contrattura alla schiena rimediata la scorsa settimana al primo turno degli Us Open, ha iniziato cedendo la battuta in avvio. Anche nella seconda frazione un Sinner particolarmente fermo sulle gambe e troppo falloso ha subito il break nel primo gioco, con Djere che gli ha tolto ancora la battuta (a zero) nel terzo game. Sotto 5-1, l’azzurro ha recuperato fino al 5-4, piazzando il primo break nell’ottavo game, ma il serbo ha archiviato la pratica per 6-4 al secondo match-point.