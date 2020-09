Il tedesco e lo spagnolo eliminano rispettivamente Coric e Shapovalov e sono i primi semifinalisti dello Slam newyorkese. Nel tabellone femminile vittorie della giapponese Osaka e della statunitense Brady. Oggi in campo Medvedev-Rublev e Serena Williams-Pironkova. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)



Nona giornata degli US Open 2020, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows nella 'bolla' di New York e rigorosamente a porte chiuse, alla luce dei protocolli attivati per contenere il Covid-19.



C'è voluto un quarto... di secolo per riportare la Germania nella semifinale degli Us Open: non succedeva dai tempi di Boris Becker, il primo a complimentarsi con Alexander Zverev dopo la pazza rimonta su Borna Coric. "Grande vittoria oggi Sascha! La tua mentalità ti ha aiutato a venirne fuori...". Già, si era cacciato in un grosso guaio il 23enne di Amburgo, numero 5 del tabellone: sotto di un set e "mezzo" (6-1 nel primo, 4-2 nel secondo) ribalta il parziale e lo chiude al tie-break, approfittando di un'altra crisi del croato (n.27 del seeding) nel terzo set, concluso ancora al tie-break (7-1). I rimpianti di Coric non finiscono qui: prende al volo l'ultimo treno per rientrare in partita (lui che aveva clamorosamente rimontato Tsitsipas nel terzo turno), ma spreca malamente tre palle break sul 2-2 e consegna il match a Zverev. Per la felicità di Becker. Che nel 1995 aveva sconfitto ai quarti Patrick McEnroe (fratello di John) e poi si era dovuto arrendere a Andre Agassi (a sua volta battuto in finale da Pete Sampras). Quella sera - evidentemente - non era il "Bum Bum" che aveva trionfato a Flushing Meadows contro Ivan Lendl, nel 1989, reduce dal tris di Wimbledon e a pochi mesi dalla caduta del Muro di Berlino, un evento che lo toccò particolarmente da vicino (Becker è nato a Leimen, nell'allora Germania Est).

Carreño Busta in semifinale, che battaglia con Shapovalov Il "Muro" di Zverev nella semi si chiamerà Pablo Carreño Busta, che ha vinto 3-6, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3 la maratona di oltre 4 ore con il canadese Dennis Shapovalov, testa di serie numero 12. Da "vittima" designata di Novak Djokovic, lo spagnolo torna tra i Fab Four della Grande Mela (da n.20) e come tre anni fa dopo aver vinto una battaglia a colpi di tie-break - nel 2017 s'impose 7-6, 7-6, 7-6 - contro il 21enne nato a Tel Aviv, figlio d'arte (la madre Tessa è stata la sua prima allenatrice e tifosa, oggi è nel suo staff tecnico, sugli spalti all'Arthur Ashe Stadium).

Osaka e Brady prime semifinaliste, oggi Serena e Vika

A proposito di mamme... in attesa di Serena Williams (opposta alla bulgara Cvetana Pironkova) e della sfida - più aperta, sulla carta - tra Vika Azarenka e la belga Elise Mertens, l'americana Jennifer Brady si è liberata della kazaka Yulia Putintseva in due set (6-3, 6-2 in poco più di un'ora di gioco) prenotando la sua prima semifinale Slam in carriera. L'ex studentessa di Harrisburg (Pennsylvania) dovrà fare i conti ora con una delle favorite, la giapponese Naomi Osaka, già vincitrice nel 2018, che non ha faticato molto a eliminare la statunitense Shelby Rogers, sconfitta 6-3, 6-4.