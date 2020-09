Esordio positivo per Matteo Berrettini, che sul Centrale del Foro Italico si sbarazza di Federico Coria 7-5, 6-1. In campo oggi anche Caruso, Travaglia, Sinner, Cecchinato e Paolini. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport

Berrettini, nessun problema con Coria

Matteo Berrettini non sbaglia e centra il 3° turno agli Internazionali d'Italia (miglior risultato, eguagliato il 2019). Il 24enne romano, n.8 ATP e quarta testa di serie, ha battuto sul Centrale l’argentino Federico Coria, n.104 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-1.Primo set in cui si gioca 'on serve' fino all'ottavo gioco, poi due break consecutivi, con Matteo che non archivia la pratica sul proprio servizio. La differenza di talento in campo è però troppo evidente e Berrettini (4 ace, tre punti persi con la prima e 17 vincenti) strappa la battuta a Coria, evitando un pericoloso tie-break e chiudendo 7-5. L'azzurro prende le misure, piazza un break in apertura di secondo set e chiude piuttosto agevolmente 6-1 in un'ora e 20': al 3° turno lo attende il vincente del match tra Stefano Travaglia e Borna Coric.