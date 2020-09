Jannik Sinner batte 6-1, 6-7, 6-2 il greco Tsitsipas, n° 6 del mondo e vincitore delle ultime Finals, centrando gli ottavi a Roma per la prima volta in carriera. Per Jannik si tratta del secondo successo contro un Top 10. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport GUIDA TV, GLI INTERNAZIONALI DI ROMA SU SKY

Dopo Musetti, arriva un'altra lezione da parte di un teenager italiano a un 'big' del tennis. Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi degli Internazionali d'Italia, battendo 6-1, 6-7, 6-2 in oltre due ore di gioco Stefanos Tsitsipas, n.6 del ranking e 3 del seeding, prendendosi così la rivincita dopo che il greco lo aveva sconfitto nel 2019, proprio al 2° turno al Foro. Arriva così l'ennesima conferma dello sterminato talento del 19enne di Sesto Pusteria, n.81 ATP e in tabellone, che all'esordio aveva lasciato appena 3 giochi a Paire (24) e che ora si prende uno scalpo ancora più importante. Per Sinner, seconda vittoria in carriera contro un Top 10 dopo quello dello scorso anno contro Goffin.