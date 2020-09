Novak Djokovic torna nel circuito dopo la clamorosa squalifica agli US Open e lo fa nell'unico modo conosciuto in questo 2020, ovvero vincendo. A farne le spese al 2° turno degli Internazionali d'Italia è un generoso Salvatore Caruso, che cede al n° 1 del mondo con i parziali di 6-3, 6-2 dopo un'ora e 25' di partita. Niente rivincita del ko subito nel 2019 al Roland Garros per il 27enne siciliano di Avola, che si consola con il suo best ranking (83) e con il primo successo al Foro ottenuto nel turno d'esordio con Sandgren. Djokovic, in campo a una settimana dalla pallata alla giudice di linea che gli è costata l'esclusione da Flushing Meadows, ha alzato il ritmo nel corso del match, con un primo set chiuso 6-3, ma con un solo break a favore nell'ottavo gioco. Caruso lotta come un leone, ma il serbo è imbattuto sul campo mica per caso in questo 2020: il 3° game del secondo set è una battaglia furiosa di oltre 11' e a spuntarla è proprio Nole, che piazza il break. Il siciliano cala dal punto di vista fisico, il numero 1 del mondo ne approfitta e chiude 6-2. Per Djokovic si tratta del 27° successo stagionale, a fronte dell'unico ko subito a New York, proprio per la famosa squalifica. Agli ottavi attende il vincente tra Cecchinato e Krajinovic.