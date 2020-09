Lorenzo Giustino firma l'impresa della vita, battendo 18-16 al quinto set Corentin Moutet dopo oltre sei ore di battaglia e qualificandosi per la prima volta in carriera al 2° turno di uno Slam. Il 29enne napoletano sfiderà ora Diego Schwartzman

Impresa clamorosa di Lorenzo Giustino. Il 29enne napoletano n.157 ATP, che al quarto tentativo era riuscito a superare le qualificazioni al Roland Garros, si è qualificato per il 2° turno del Roland Garros battendo il francese Corentin Moutet, (71 del ranking) dopo un match epico durato 6 ore e 5'. 0-6, 7-6, 7-6 2-6, 18-16 i parziali per l'italiano, in un incontro che era cominciato addirittura domenica sera e che era stato interrotto per pioggia. Nel 2° match più lungo nella storia al Roland Garros, Giustino conquista il suo primo successo a livello Slam contro un giocatore che nel Major di casa vantava un terzo turno, raggiunto lo scorso anno. Si è trattato di un incontro drammatico, con ben 459 colpi giocati e il solo quinto set durato ben tre ore. Giustino si regala un 2° turno contro uno degli uomini più in forma del circus, quel Diego Schwartzman che pochi giorni fa ha dominato Nadal al Foro Italico, perdendo solo in finale con Novak Djokovic.