Roland Garros, Nadal comincia con una vittoria

Nessun problema all'esordio per Rafa Nadal, che si libera del bielorusso Gerasimov 6-4, 6-4, 6-2. Avanti anche il campione degli US Open, Dominic Thiem, che scherza con Cilic. Donne, Serena Williams al 2° turno

Comincia nel migliore dei modi la caccia al 13° titolo del Roland Garros da parte di Rafa Nadal. Lo spagnolo, campione in carica e secondo favorito del seeding, si è liberato al 1° turno del bielorusso Egor Gerasimov (83 del ranking) con i parziali di 6-4, 6-4, 6-2 in due ore di gioco. Rafa, reduce dalla sorprendente eliminazione in semifinale a Roma, attende ora lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 211 del mondo.