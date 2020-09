Fabio Fognini viene eliminato al debutto del Roland Garros: fatale la sconfitta in quattro set contro il kazako Kukushkin. Thiem facile al 2° turno. Donne, avanti Errani e Paolini. Il Roland Garros in diretta sui canali Eurosport (210 e 211 Sky)

Seconda giornata del Roland Garros , terzo Slam stagionale in corso sulla terra rossa di Parigi eccezionalmente in autunno dopo il rinvio a causa della pandemia Covid-19. Già al 2° turno Sinner, Travaglia, Cecchinato e tra le donne Trevisan.

Fognini eliminato da Kukushkin in 4 set

Fabio Fognini esce di scena al debutto a Parigi. La 14esima testa di serie del seeding è stato battuto 7-5, 3-6, 7-6, 6-0. dal kazako Mikhail Kukushkin, n.88 ATP. Per l'azzurro, che nelle precedenti due edizioni era sempre arrivato negli ottavi, fatale un problema fisico accusato nel tie-break del terzo set. Fognini cede il primo parziale con qualche recriminazione, dopo aver recuperato un break, ma cedendo 7-5 nel finale. Fabio è bravo a piazzare il break decisivo del secondo parziale nell'ottavo gioco, chiudendo 6-3 nonostante le sue condizioni fisiche non certo ottimali. Quando sembra in controllo del terzo set, l'azzurro perde il servizio e viene trascinato al tie-break, dove cede 7-1, procurandosi anche un piccolo infortunio. Fabio alza bandiera bianca e cede di schianto nel quarto set, chiuso con un eloquente 6-0 in poco meno di tre ore di gioco.