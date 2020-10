Djokovic, altra pallata (involontaria) al giudice

Novak Djokovic protagonista di uno sfortunato episodio nel match vinto al Roland Garros contro Khachanov. Rispondendo a un servizio del russo, stecca e colpice con la pallina in faccia il giudice di linea. Nessuna sanzione questa volta per il serbo, squalificato agli ultimi US Open per la famigerata palla scagliata contro il giudice

FOTO. DJOKOVIC SQUALIFICATO AGLI US OPEN