Lorenzo Sonego non sbaglia e si qualifica per il 2° turno del "Sardegna Open”, nuovo ATP 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa al Forte Village di Pula. Il torinese, n.42 ATP (best ranking proprio questa settimana) e quinto favorito del seeding, reduce dagli ottavi al Roland Garros, si è aggiudicato per 6-2, 7-6(4), in un’ora e 39 minuti, il derby tricolore con il promettente Giulio Zeppieri, n.317 ATP, in gara con una wild card, al suo primo match in carriera in un main draw ATP. Al secondo turno Sonego troverà il ceco Jiri Vesely, n.67 del ranking, già battuto in tre set negli ottavi del challenger di Genova lo scorso anno. Nulla da fare, invece, per Andreas Seppi, n.102 del ranking, battuto 7-5, 7-6(6), dopo quasi due ore di lotta, dall’argentino Federico Delbonis, n.78 ATP.