1/11 ©Getty

Grazie alla strepitosa vittoria contro Novak Djokovic nei quarti dell'Atp di Vienna per Lorenzo Sonego si spalancano le porte dell'Olimpo azzurro: il 25enne piemontese rientra, ora, nella ristrettissima cerchia dei tennisti italiani che hanno sconfitto un numero uno del mondo. Il torinese - peraltro - ha sconfitto 6-2, 6-1 il serbo che, per la prima volta in carriera, è andato ko con meno di quattro games conquistati in un match.





Atp Vienna, impresa Sonego: Djokovic ko 6-2, 6-1