Sonego batte Bublik 6-1, 6-4

Lorenzo Sonego prosegue il suo 'magic moment' qualificandosi senza particolari problemi al 2° turno del 1000 parigino. Il n.32 ATP, best ranking dopo la finale raggiunta nel “500” di Vienna la scorsa settimana, ha battuto 6-1, 6-4 in un'ora di gioco il kazako Alexander Bublik, n.49 del ranking. Dopo un primo set dominato in nemmeno mezz'ora, Sonego è partito al rallentatore nella seconda frazione, subendo un break e finendo sotto 0-3. Da quel momento, però, il finalista di Vienna non ha più concesso nulla e con cinque giochi consecutivi ha riportato il match sul suo binario, chiudendo 6-4 e volando al 2° turno per la prima volta a Parigi, dove troverà l'australiano Alex De Minaur (25 del ranking e 16^ testa di serie). Tra i due non ci sono precedenti.