Soffre solo un set Rafa Nadal, che batte l'australiano Thompson 6-1, 7-6 e si qualifica per i quarti del Masters di Bercy, dove affronterà il connazionale Carreno Busta. Schwartzman a un passo dalle Finals: vincendo venerdì con il russo Daniil Medvedev staccherà matematicamente l'ultimo pass per Londra

Rafa Nadal fa subito 1001. Lo spagnolo, prima testa di serie del seeding, batte l'australiano Jordan Thompson, numero 61 del ranking, con il punteggio di 6-1, 7-6 e accede ai quarti di finale del Masters di Bercy, ultimo 1000 della stagione, in corso sul veloce indoor del Palais Omnisports di Parigi (tutto in diretta esclusiva su Sky Sport). Rafa, che vincendo con Lopez il match d'esordio era entrato nel ristretto club dei 'millenari', prosegue così la sua corsa verso l'unico Masters che ancora gli manca in bacheca. Per gli amanti delle statistiche, si tratta della 483^ vittoria sul duro e della 388^ a livello di un 1000, voce in cui Rafa è recordman. Nadal si giocherà un posto in semifinale a Bercy contro il connazionale Pablo Carreno Busta, 9^ testa di serie del seeding, che ha sconfitto 7-5, 6-2 il qualificato Norbert Gombos. Sei i precedenti, con Carreno che ha strappato un solo set al 20 volte vincitore di uno Slam.