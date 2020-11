Thiem e Nadal, esordio vincente alle Finals

Le Atp Finals, alla loro ultima replica londinese, si aprono con la vittoria, dal sapore di rivincita, di Dominic Thiem, che nella riedizione della finale 2019, batte in tre set il greco Stefanos Tsitsipas. Se la vendetta va consumata fredda, l'austriaco ha atteso 12 mesi per emendare la delusione dell'anno scorso, al termine di un confronto durato due ore e 17 minuti (7-6, 4-6, 6-3). Alla quinta apparizione alle Finals, Thiem sale dunque a sette match vinti (8 sconfitte) nell'ultimo appuntamento stagionale, passerella d'onore per i migliori otto del ranking mondiale, prenotando un posto nelle semifinali di sabato. E migliorando nel contempo anche il record degli scontri diretti con lo stesso Tsitsipas (5-3), così come il record personale 2020 contro i Top10: sei vittorie in otto match. "Non credo di essere il favorito per la vittoria finale - il commento dell'austriaco -. Quest'anno più che mai tutti 8 abbiamo la possibilità di vincere il torneo, ogni match è 50/50. Forse solo (Novak) Djokovic e (Rafa) Nadal hanno qualche possibilità in più per quello che hanno fatto in carriera".