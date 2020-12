Su Sky Sport Arena è "Sinner Day"

Classe 2001, il giovanissimo di San Candido è la più grande promessa del tennis italiano. Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione definitiva. E su Sky Sport Arena sabato 26 dicembre sarà “Sinner Day” per rivedere i sette match vinti dal nuovo fenomeno del tennis azzurro negli ultimi due anni, da quando ha esordito nei tornei del circuito Atp. Ma non solo, Sinner si racconterà in una lunga intervista-realizzata da Stefano Meloccaro- in cui il 19enne altoatesino parla del suo presente ma anche del futuro perché, come dice lui: “A 19 anni si può solo migliorare”. Il racconto è integrato anche dalle parole del suo allenatore Riccardo Piatti e dall’analisi tecnica di Filippo Volandri sui miglioramenti messi in campo nell’ultimo anno.

Lo Speciale “Io sono Sinner” andrà in onda oggi alle ore 13.00, 16.30, 20.30 e 23.30 (disponibile anche on demand, in streaming su NOW TV e su Sky Go, anche in HD)