A causa di tre casi di positività al Covid-19 sui voli partiti da Los Angeles e Abu Dhabi diretti a Melbourne, 47 tennisti sono stati messi in isolamento: dovranno restare per 14 giorni nelle loro stanze senza potersi allenare

Si complica l'inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione al via l'8 febbraio, dopo il caso di Murray (risultato positivo a un test al Covid-19 e pertanto rimasto a Londra in attesa di un tampone che dia esito negativo): 47 giocatori sono stati messi in isolamento dopo tre casi di positività al coronavirus emersi su due dei nove voli diretti a Melbourne.

14 giorni in isolamento in stanza potersi allenare

Coronavirus

Murray positivo: in isolamento in buone condizioni

I charter che hanno portato all'isolamento dei 47 tennisti sono partiti da Los Angeles (sul volo 79 passeggeri, tra cui 24 giocatori) e da Abu Dhabi (64 passeggeri, 23 giocatori). Questi giocatori dovranno restare in isolamento nelle loro stanze per 14 giorni, senza potersi allenare. Su un volo c'era anche l'azzurro Fabio Fognini, che in una storia su Instagram ha raccontato di essere in quarantena (come da protocollo sanitario): tra due giorni potrà cominciare ad allenarsi nelle 5 ore "d’aria" quotidiane previste dagli organizzatori, se il tampone a cui si è sottoposto dovesse dare esito negativo.