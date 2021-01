Ieri in Italia 8.824 nuovi positivi e 377 morti

Vaccini, oggi vertice Regioni-Governo

Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per oggi un vertice tra governo e Regioni per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale anche alla luce della mancata consegna da parte di Pfizer di 165mila dosi destinate all'Italia. All'incontro, in programma alle 20, partecipano anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.