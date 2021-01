A Sky le prime parole di Filippo Volandri da capitano di Coppa Davis: "Voglio prima di tutto trasmettere il senso di appartenenza in uno sport individuale come il tennis. Voglio che tutti scendano in campo ogni volta per i tifosi e l'Italia intera, sarà la squadra a fare la differenza"

Un annuncio da "pelle d'oca": a Filippo Volandri bastano poche parole per descrivere l'emozione provata nel momento in cui la Fit lo ha ufficialmente nominato nuovo capitano di Coppa Davis. "Ho festeggiato con la mia famiglia sul divano, è stato sicuramente il modo migliore", aggiunge ai microfoni di Sky l'ex n.25 del mondo. Poi Filippo si sposta sulla parte strettamente tecnica, rivelando i propri obiettivi: "Stiamo cercando di dare un senso di appartenenza in uno sport individuale come il tennis, per 365 giorni all'anno. Quando si scende in campo lo si fa per tutti i tifosi, per l'Italia intera, vorrei che la nostra fosse la squadra di tutti gli italiani". "La squadra fa la differenza, lo si è visto in questi anni con Barazzutti, che mi ha insegnato tantissimo. Da parte mia voglio che anche gli allenatori si sentano parte della squadra, il mio progetto è di andare nei centri di allenamento per seguire da vicino i ragazzi".