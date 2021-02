Atp Cup, l'Italia batte 2-1 in rimonta l'Austria

Inizia nel migliore dei modi l'avventura nell'Atp Cup 2021 dell'Italia, che batte l'Austria 2-1. Dopo il ko nella prima sfida di Fabio Fognini contro Novak, Matteo Berrettini pareggia i conti sconfiggendo Thiem e completa la rimonta in doppio con lo stesso Fognini. Stanotte la Francia per il pass in semifinale

Vittoria all'esordio per l'Italia nell'Atp Cup 2021. A Melbourne gli azzurri battono 2-1 l'Austria. Un successo in rimonta, in una sfida cominciata in salita dopo la netta sconfitta (6-3; 6-2) di Fabio Fognini contro Dennis Novak. A riportare punti e sorrisi ci ha pensato Matteo Berrettini. Il tennista romano è salito in cattedra contro il numero tre del mondo Dominic Thiem (vincitore degli Us Open 2020): solidità al servizio e nelle risposte, uno splendido mix che lo ha portato a condurre 6-2, 4-0, per poi chiudere il secondo parziale 6-4.

Il doppio ha poi chiuso il cerchio. La coppia Berrettini-Fognini, opposta al duo Thiem/Novak, ha dominato il primo set e controllato il secondo: 6-1, 6-4 il risultato finale. Le prime parole di Berrettini dopo la sua giornata perfetta: "Dopo un 2020 che per vari motivi non è andato come avrei voluto, ho voglia di risentirmi bene e di mettere in campo tutte le energie che ho". Carico anche Fognini, nonostante il ko in singolare: "Dopo tanti anni rosico ancora quando perdo e gioisco ancora quando vinco. Questo è quello che mi fa amare il tennis. Ho dimostrato che in una partita secca posso battere chiunque e finché ho questo fuoco dentro continuerò a giocare, godendomi gli ultimi anni della carriera". Con questo successo l'Italia di Vincenzo Santopadre si avvicina alle semifinali: stanotte (a mezzanotte, diretta SuperTennis, canale Sky 224) per gli azzurri l'ultima sfida del Girone C. Di fronte la Francia di Paire e Monfils. Una vittoria darebbe la certezza della qualificazione.

ITALIA-AUSTRIA 2-1

Dennis Novak (Aut)-Fabio Fognini (Ita) 6-3; 6-2

Matteo Berrettini (Ita)-Dominic Thiem 6-2; 6-4

M. Berrettini/F. Fognini (Ita)-D.Thiem/D. Novak (Aut) 6-1; 6-4