Novak Djokovic si è qualificato per la finale degli Australian Open per la nona volta in carriera, la 28^ a livello Slam. Il serbo ha battuto il sorprendente russo Aslan Karatsev, n°114 del mondo, primo debuttante nell'Era Open a entrare tra i migliori quattro in un Major. 6-3, 6-4, 6-2 i parziali in meno di due ore per Nole, che centra l'81^ vittoria a Melbourne (la 20^ consecutiva) sulle 89 partite giocate. Si è giocato davanti agli oltre 7mila spettatori presenti alla Rod Laver Arena, prima volta dopo cinque giorni a porte chiuse a causa del Covid. Con l'uscita di scena nei quarti di finale di Rafa Nadal, Djokovic ha inoltre la certezza che l'8 marzo comincerà la sua 311^ settimana da numero 1 del mondo, superando il record attualmente detenuto da Roger Federer. Prosegue inoltre la corsa del serbo verso il 9° titolo agli Aus Open: in quel caso diventerebbe il secondo giocatore a vincere uno stesso Slam così tante volte dopo Rafa Nadal che ha trionfato tredici volte al Roland Garros. In finale Djokovic incrocerà il vincente della sfida tra Tsitsipas e Medvedev, in programma venerdì.