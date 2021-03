Federer eliminato da Basilashvili al 2° turno

Finisce al secondo turno l'Atp 250 di Doha per Roger Federer. Il campione svizzero, al rientro dopo 14 mesi di inattività, è stato sconfitto in tre set dal georgiano Basilashvili

Si ferma al secondo passo il cammino di Roger Federer nel torneo Atp 250 di Doha, dove ieri il fuoriclasse elvetico aveva fatto il suo rientro agonistico dopo due operazioni al ginocchio e a 14 mesi dall'ultima apparizione, agli Open d'Australia 2020. Federer - che nel primo turno aveva battuto il britannico Daniel Evans - è stato sconfitto in tre set dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 42 del ranking mondiale. Vinto il primo set per 6-3, Federer ha perso il secondo 6-1 e nel terzo si è piegato per 7-5 al 29enne avversario.