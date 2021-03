Nella semifinale di Acapulco tra Zverev e Koepfer c'è stato un momento di preoccupazione per una scossa di terremoto, per fortuna lieve e senza conseguenze, ma che si è avvertita come dimostrano le immagini. E' successo all'inizio del secondo set. I due giocatori erano alle prese con uno scambio al termine del quale si sono guardati attorno per capire cosa fosse successo. Zverev ha poi vinto 6-4 7-6. In finale affronterà Tstitsipas che ha eliminato il nostro Lorenzo Musetti

ATP ACAPULCO, MUSETTI ELIMINATO