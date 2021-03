Esordio amaro per Paolo Lorenzi, che perde 6-3, 6-2 contro lo statunitense Ernesto Escobedo nel Miami Open, primo Masters 1000 della stagione. Fuori anche Gaio, battuto 7-6, 6-2 da Berankis. Nella notte in campo Travaglia contro Tiafoe (diretta Sky Sport Arena) GUIDA TV: IL MIAMI OPEN SU SKY Condividi:

Giornata inaugurale del del Miami Open, primo ATP Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Giovedì in campo Musetti, Fabbiano e Caruso. Già al 2° turno con un bye, in quanto teste di serie, Fognini, Sinner (che affronterà il francese Gaston, n°162 del ranking) e Sonego. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport.

Lorenzi cede in due set a Escobedo la storia A Miami con il Covid, la strana vita del tennista Esce subito di scena Paolo Lorenzi: Il 39enne senese, n.157 ATP, ha ceduto 6-3, 6-2 allo statunitense Ernesto Escobedo, n.205 del ranking, anche lui passato attraverso le qualificazioni. Primo set con un break per parte, con l'americano che fa la differenza nel sesto game e chiude 6-3. Nel secondo parziale Lorenzi concede ancora qualcosa di troppo nei suoi turni di battuta: break nel terzo e nel settimo game, che portano Escobedo a chiudere i conti in un'ora e mezza di partita. Per lui il prossimo avversario sarà Dusan Lajovic.

Berankis batte Gaio 7-6, 6-2 approfondimento L'Italia è una potenza e può sognare: l'analisi Niente da fare anche per Federico Gaio: il 29enne faentino, n.142 ATP e ripescato in tabellone come 'lucky loser', ha ceduto 7-6, 6-2 al lituano Ricardas Berankis, n.89 del ranking. Gaio subisce la tensione dell'esordio, finendo subito sotto 5-2 con doppio break subito. Il lituano però si spegne, regala due turni di battuta ed è costretto a rifugiarsi al tie-break, vinto 7-4 dopo quasi un'ora di battaglia. Il faentino ha un passaggio a vuoto nel sesto game: è quello decisivo per Berankis, che chiude in un'ora e 21' di gioco

I risultati degli italiani al 1° turno Stefano Travaglia (ITA) c. Frances Tiafoe (USA) (q) Ernesto Escobedo (USA) c. (q) Paolo Lorenzi (ITA) 6-3, 6-2 Ricardas Berankis (LTU) c. (LL) Federico Gaio (ITA) 7-6, 6-2