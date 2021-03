L'Italia è una potenza e può sognare: l'analisi

Si può fare e si può sognare: l'Italia è sempre più una potenza del tennis. 9 azzurri tra i primi 100 al mondo e soprattutto giovani di grandissima prospettiva. E' lecito pensare in grande, a partire dal Masters 1000 di Miami (in diretta su Sky) e con un occhio alle ATP Finals di Torino. L'analisi

Un'ottima prospettiva

Ma attenzione: in prospettiva noi siamo quelli messi meglio. Sinner e Musetti, rispettivamente 31 e 94 in classifica ATP, sono i due più giovani nei primi 100. Il numero uno fracese Monfils ha 35 anni, quello americano Isner va per i 36, mentre la Spagna è aggrappata al fenomeno Nadal, ma tra i primi 50 non ha un under 30, in attesa del classe 2003 Alcaraz. E pensare che 10 anni fa di questi tempi avevamo solo 4 giocatori nei primi 100, 2 già trentenni, Starace e Volandri, l'inossidabile Seppi e unico giovane Fognini, allora 24enne.