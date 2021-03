Dopo Sinner avanza ai sedicesimi di finale anche Lorenzo Sonego, che batte 6-4, 7-6 l'americano Fratangelo. Ora se la vedrà con uno tra de Minaur e Galan. Ora in campo Musetti contro Paire su Sky Sport Arena. Oggi esordio anche per Fognini (live questa sera su Sky Sport Uno)

Dopo Jannik Sinner avanza ai sedicesimi di Miami un altro italiano. È Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio sull'americano Bjorn Fratangelo nel proprio esordio a Miami. Vittoria in due set. Un break subìto al primo game, e immediato controbreak per la testa di serie numero 24 del torneo, che poi piazza il break decisivo sul 4-2, chiudendo sul 6-4. Epilogo del match al secondo set al tie-break. Ora Sonego se la vedrà con uno tra de Minaur, testa di serie numero 15 a Miami, e Galan. Ora in campo Musetti contro Paire su Sky Sport Arena. E in serata esordio anche per Fognini: il suo match sarà in diretta su Sky Sport Uno.