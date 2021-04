6/8 ©Ansa

FABIO FOGNINI (Montecarlo 2019, terra). La settimana perfetta arriva due anni fa per il ligure, che infila vittorie contro Rublev, Coric, Zverev e in semifinale rifila un'autentica lezione al 're del rosso', Rafa Nadal. In finale sconfigge Lajovic: mai nessun italiano aveva conquistato un 1000