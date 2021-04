Quinta giornata del “ Sardegna Open ”, torneo ATP 250 in corso sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari e in diretta su Sky Sport . Lorenzo Sonego, 3 del seeding e 34 del mondo, vola in semifinale per la quarta volta in carriera, la prima della stagione: decisiva la rimonta in tre set sul tedesco Yannick Hanfmann dopo 2 ore e 43' di battaglia. In campo ora L orenzo Musetti contro il campione in carica Laslo Djere ( diretta Sky Sport Uno ).

Carattere Sonego: Hanfmann battuto in tre set

leggi anche

Montecarlo, tutti a caccia di Fognini: la guida

Non manca di certo il carattere a Lorenzo Sonego, che batte 1-6, 7-6, 6-3 il tedesco Yannick Hanfmann, n.105 del ranking e vola in semifinale a Cagliari. Avvio da dimenticare per Sonego, che cede i primi due turni di battuta e in un amen si ritrova sotto 5-0. Il torinese si scrolla di dosso un po' di negatività: muove il punteggio, piazza un controbreak e salva due set point, riavvicinandosi fino al 5-3. Hanfmann però non trema nel gioco seguente e chiude 6-3 in 49'. All'inizio del secondo set il copione sembra diverso, con l'azzurro che riesce finalmente a reggere in battuta i colpi del rivale, in giornata di grazia. Nel quinto game Sonego cede ancora il servizio, ma è bravissimo a riprenderselo sul più bello, ovvero quando il tedesco va a servire per il set sul 5-4. Si va così al tie-break, dove a spuntarla è l'indomito italiano, che recupera da 0-3 e trascina Hanfmann al terzo set. Questa volta è il tedesco a subire il contraccolpo psicologico: Sonego piazza subito il break, scappa e non si fa più riprendere e chiude i conti 6-3. Sabato troverà in semifinale lo statunitense Taylor Fritz, n.30 ATP e secondo favorito del seeding, che si è sbarazzato per 6-3, 6-4, in un'ora e 25 minuti di gioco, dello sloveno Aljaz Bedene, n.58 del ranking.