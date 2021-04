Al via domenica 11 il Masters di Montecarlo, primo grande appuntamento sul rosso che porterà poi il circus tra Madrid, Roma e Parigi. Si riparte dall'edizione 2019, con la magica settimana di Fabio Fognini nel Principato. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul secondo 1000 della stagione, che vedrà al via almeno cinque italiani

Tutto pronto per il torneo ATP di Montecarlo , secondo Masters 1000 della stagione, in programma da domenica 11 ( diretta esclusiva Sky Sport ). Si riparte dalla magica settimana di Fabio Fognini del 2019 , primo italiano a conquistare un 1000, campione in carica non essendo stato disputato il torneo lo scorso anno a causa della pandemia. Prima testa di serie sarà Novak Djokovic , campione agli Australian Open, che con Rafa Nadal (a caccia del 12° trionfo nel Principato) fa il suo debutto sul rosso. Nel main draw ben cinque azzurri : Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, quest'ultimo invitato dagli organizzatori con una wild-card.

Dove posso guardare il Masters di Montecarlo?

Il torneo, così come tutti i Masters 1000, Wimbledon e le ATP Finals, è in diretta esu Sky Sport. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono guardare il match anche sui propri dispositivi mobili. Chi non possiede un abbonamento può seguire il torneo sull'app di Sky Sport e sul sito skysport.it con tanti contenuti esclusivi: cronaca, liveblog, approfondimenti, risultati e video.