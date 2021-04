Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Sardegna Open: ad imporsi con i parziali di 6-4, 4-6, 6-2 è il campione in carica Laslo Djere. Per il 19enne toscano è già tempo di pensare a Montecarlo, in cui giocherà grazie a una wild card. Sabato tocca a Sonego contro lo statunitense Fritz

Lorenzo Musetti si ferma ai quarti di finale del Sardegna Open . Il 19enne toscano, n.90 ATP, ha ceduto 6 -4, 4-6, 6-2 a Laslo Djere, n.57 del ranking e campione in carica. All'azzurro non riesce così la rivincita contro il serbo, che lo aveva eliminato lo scorso anno in semifinale. Djere affronterà sabato il vincente del match tra il georgiano Basilashvili e il tedesco Struff, quinta testa di serie. Nell'altra semifinale (ore 12, diretta Sky Sport Arena) l'italiano Lorenzo Sonego sfiderà lo statunitense Taylor Fritz.

Musetti-Djere, la cronaca del match

Avvio di partita molto equilibrato, con Musetti che non sfrutta due palle break nel sesto gioco e che viene punito in quello seguente. L'azzurro annulla da campione tre set point sul 5-4, ma non può nulla contro la precisione al servizio di un Djere che chiude 6-4, grazie ad appena 5 punti persi con la prima. All'inizio del secondo set si va sull'altalena: il serbo regala subito un break con quattro gratuiti consecutivi, se lo riprende nel quinto game, ma ne concede un altro con un sanguinoso doppio fallo. L'italiano va a servire per il set, perde il servizio ma Djere non ne approfitta: l'urlo liberatorio di Musetti arriva con il 6-4 che rimanda tutto al terzo set. Lorenzo però ha un passaggio a vuoto nel terzo e nel quinto game, il serbo torna solido come a inizio match e chiude 6-2, proseguendo la sua avventura a Cagliari. Per Musetti è già tempo di pensare a Montecarlo, dove giocherà nel main-draw grazie a una wild card.