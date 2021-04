"Jannik è il futuro del tennis": non usa giri di parole Novak Djokovic al termine del match vinto al 2° turno di Montecarlo contro Sinner. "E' un giocatore a tutto campo, capace di colpire su tutte le superfici. Ha già un presente importante, come dimostra la finale di Miami". Tutti i match del Masters in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Incoronato: non si può definire altrimenti il gesto di Novak Djokovic al termine del match vinto 6-4, 6-2 contro Jannik Sinner. Al termine dell'incontro, il numero 1 del mondo, due volte vincitore a Montecarlo, ha speso parole pesanti e importanti sul 19enne altoatesino, con cui ha diviso per la prima volta in campo in una partita ufficiale, dopo averlo invece condiviso molte volte in allenamento.