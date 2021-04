Fognini non sbaglia, batte Thompson e vola agli ottavi di Montecarlo. Fuori Caruso, che cede in due set al russo Rublev. In campo Sinner e Djokovic, chiuderà il programma sul Centrale la sfida tra Sonego e Zverev. Attesa anche per Cecchinato-Goffin. Tutti i match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena SINNER-DJOKOVIC LIVE - MONTECARLO: I RISULTATI LIVE Condividi:

Quarta giornata del Masters di Montecarlo, secondo 1000 della stagione, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. In campo sul Ranieri III il big-match tra Sinner e Djokovic (aggiornamenti sul nostro liveblog). Attesa anche per le sfide Sonego-Zverev e Cecchinato-Goffin. Torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Fognini vince: doppio 6-3 a Thompson Fabio Fognini non sbaglia e vola agli ottavi. Sul Campo dei Principi il campione in carica, n.18 ATP e 15esima testa di serie, ha battuto come da pronostico l’australiano Jordan Thompson, n.63 del ranking, con un doppio 6-3. Primo set dominato dal ligure, che parte come un razzo sul 4-0 con doppio break e archivia la pratica 6-3 dopo un piccolissimo passaggio a vuoto nell'ottavo gioco. La superiorità tecnica e la varietà dei colpi del campione in carica sono troppo evidenti: break nel quarto game del secondo set e pratica archiviata 6-3 in poco più di un'ora e 20' di gioco. Con il forfait di Medvedev, il tabellone sorride al ligure, che si giocherà un posto nei quarti con il vincente di Krajinovic-Londero.

Caruso cede a Rublev in due set Esce di scena Salvatore Caruso, n.89 ATP, che sul prestigioso palcoscenico del Ranieri III, ha ceduto al russo Andrey Rublev, n.8 del ranking e 6 del seeding. Il 23enne moscovita si è imposto con i parziali di 6-3, 6-2, centrando gli ottavi nel Principato per la prima volta in carriera. L'azzurro parte 0-3 e sotto di un break: da quel momento c'è puù equilibrio, ma Rublev concede pochissimo nei suoi turni di battuta (un solo punto perso con la prima) e chiude 6-3. Il russo annulla due palle break all'inizio del secondo set, poi è chirurgico alla prima occasione a strappare il servizio all'azzurro. Caruso si innervosisce per una chiamata e prende warning: con cinque giochi di fila Rublev mette la partita sui suoi binari e vince 6-2 dopo un'ora e 8'.

I risultati degli italiani al 2° turno a Montecarlo Jannik Sinner (ITA) c. (1) Novak Djokovic (SRB) (q) Marco Cecchinato (ITA) c. (11) David Goffin (BEL) Lorenzo Sonego (ITA) c. (5) Alexander Zverev (GER) (6) Andrey Rublev (RUS) - (q) Salvatore Caruso (ITA) 6-3, 6-2 (15) Fabio Fognini (ITA) c. Jordan Thompson (AUS)