Montecarlo, Tsitsipas-Rublev la finale su Sky

Sarà sfida tra il greco e il russo per diventare nuovo re di Montecarlo, domenica la finale non prima delle 14.30 su Sky. Il russo (che in semifinale ha eliminato Nadal) ha battuto Casper Ruud 6-3, 7-5. Nel primo incontro del giorno Tsitsipas aveva sconfitto l'inglese Evans con un facile 6-2, 6-1

Sarà Stefanos Tsitsipas-Andrej Rublev la finale del Masters 1000 di Montecarlo (domenica 18 aprile su Sky non prima delle 14.30). Nel secondo match in programma il russo ha piegato in due set (6-3, 7-5) il norvegese Casper Ruud, giustiziere nei quarti di finale del nostro Fabio Fognini. Il russo ha vinto facile in poco più di mezz’ora il primo set per poi impiegare 49 minuti a piegare in 7-5 l’avversario.

Il primo match

Nel primo incontro, il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto Evans conquistando l'accesso all'ultimo atto del torneo sulla terra rossa. Match equilibrato solo nella fase iniziale, quando entrambi hanno mantenuto il servizio sul rispettivo turno di battuta. Poi, l'inglese ha concesso il suo secondo servizio ma un controbreak ha annullato il parziale vantaggio del n° 5 al mondo. Da quel momento in poi Tsitsipas ha preso il controllo facendo suo il primo parziale grazie al 6-2 finale. Ancora più in discesa per il greco è il secondo set: in 39 minuti, infatti, mette al tappeto l'avversario con un 6-1 che ha chiuso la sfida.

