Al ritorno in campo dopo la squalifica a Barcellona, il tennista ligure fatica contro lo spagnolo Taberner (numero 141 del ranking) ma vince 7-6, 2-6, 6-3 e accede al 2° turno del Masters 1000 di Madrid. Fognini affronterà Matteo Berrettini (testa di serie numero 8 del torneo) in un derby tutto italiano

Qualche affanno di troppo, tanti come gli errori non forzati e una gestione rivedibile del match, ma Fabio Fognini vince all'esordio al Masters 1000 di Madrid. Al netto dei fastidi alla schiena, che trascinano al terzo set la sfida contro lo spagnolo Carlos Taberner (numero 141 al mondo), il 33enne ligure supera il 1° turno al ritorno in campo dopo la squalifica ricevuta a Barcellona per aver insultato un giudice di linea. Esame superato 7-6, 2-6, 6-3 in due ore e 14 minuti, passaggio del turno che riserverà la sfida tutta italiana contro Matteo Berrettini (testa di serie numero 8 del torneo).