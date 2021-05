Internazionali d'Italia, il torneo maschile su Sky

E ancora, dal Foro Italico, “Roma: The Insider” , il dietro le quinte del torneo capitolino affidato a Stefano Meloccaro, in onda alla fine di ogni sessione su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in replica la mattina seguente alle 9.45 su Sky Sport 24. Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia.

Lo studio tennis è condotto da Eleonora Cottarelli , in compagnia di Filippo Volandri , mentre Angelo Mangiante sarà l’inviato per Sky Sport 24.

Dal 9 al 16 maggio , in diretta su Sky il meglio del tennis mondiale maschile con la 78esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia . Oltre 100 ore di programmazione live su Sky Sport Uno , Sky Sport Arena e in streaming su NOW , per seguire il torneo che fa parte dell’ATP Masters 1000.

Cast stellare

Nell’entry list maschile sono presenti 19 dei primi 20 giocatori della classifica mondiale. Sono iscritti il n.1 Novak Djokovic, cinque volte vincitore a Roma in dieci finali, e il n.2 Rafa Nadal, che vanta 9 successi in 11 finali. Presenti anche i vincitori delle ultime due edizioni delle Nitto ATP Finals, il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo, e il greco Stefanos Tsitsipas, in testa alla Race to Turin. Unica assenza quella di Roger Federer. In tabellone i giovani aspiranti al trono mondiale come Alexander Zverev, n.6 ATP, vincitore a Roma nel 2017 e finalista nel 2018, e il suo grande amico Andrey Rublev, n.7 del mondo.

Grande attesa per gli azzurri

Gli Internazionali d'Italia diventano anche l’occasione per celebrare i nostri dieci Top 100. I quattro nella Top 50 racchiudono il meglio delle ultime tre generazioni del nostro tennis. E' già il presente, ma con un futuro ancora più grande davanti, il 19enne Jannik Sinner, finalista al Masters 1000 di Miami e semifinalista all'ATP 500 di Barcellona, che proprio agli Internazionali BNL d'Italia solo due anni fa debuttò nel circuito maggiore. Ci sarà naturalmente il n.1 d'Italia e n.10 del mondo Matteo Berrettini, che ha di recente festeggiato a Belgrado il suo quarto titolo ATP in cinque finali. Al Foro Italico si è spesso esaltato anche Lorenzo Sonego, n.32 ATP. Ha ancora molto da dare Fabio Fognini, che nel 2019 ha centrato il primo successo azzurro in un Masters 1000 conquistando il titolo a Monte Carlo. I tifosi possono sognare in grande. Il torneo femminile, categoria Premier 5, ha una partecipazione di grandissimo prestigio. Nell'entry list, infatti, figurano tutte le prime 41 giocatrici della classifica Wta, più la cinese Saisai Zheng con ranking protetto di numero 35.