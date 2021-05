Musetti si racconta a Sky: "Sogno Wimbledon"

Una lunga intervista esclusiva al giovane tennista azzurro, tra presente, futuro, musica e cinema. In attesa di vederlo in campo, tra pochi giorni, a Roma. In onda da oggi sui canali Sky Sport e disponbile on demand

Predestinato è una parola di cui a volte si abusa nello sport. Ma l’associazione con Lorenzo Musetti è inevitabile. Quando si dice nato con la racchetta in mano. Il suo è un tennis di altri tempi, fatto di carezze e di frustrate. Di variazioni di ogni tipo. Una scacchiera di colpi, come la definisce lui stesso, che deve ancora imparare a controllare. L’estetica al servizio della concretezza. Come gli ripete sempre il suo coach storico Simone Tartarini, prima viene la torta e poi si mettono le candeline. Musetti ha appena compiuto 19 anni, un futuro luminoso davanti, con la conoscenza però della storia. Non solo tennistica, come dimostrano i suoi gusti. Da Lucio Battisti ai Rolling Stones, da De Niro ad al Pacino. Musica e cinema le sue passioni. Anche se la più grande è il tennis.