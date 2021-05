A caccia di Nole: Internazionali al via domenica

Scatta domenica la 78esima edizione degli Internazionali di tennis. A Roma si sfideranno 19 dei primi 20 giocatori del mondo, con gli italiani guidati da Berrettini, Sinner e Fognini grandi protagonisti. Chi succederà nell'albo d'oro a Novak Djokovic. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Condividi:

Tutto pronto al Foro Italico per l'edizione numero 78 degli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico di Roma saranno presenti 19 dei primi 20 giocatori della classifica mondiale. Sono iscritti il n.1 Novak Djokovic, cinque volte vincitore a Roma in dieci finali, e il n.2 Rafa Nadal, che vanta 9 successi in 11 finali. Forfait solo di Roger Federer, ancora a caccia della miglior forma in vista di Wimbledon e Olimpiadi. Nutrita e competitiva la pattuglia azzurra, con quattro giocatori direttamente nel main draw: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Al via anche le wild card Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Gianluca Mager e Lorenzo Musetti.

Quando si gioca il Masters di Roma? lo speciale Musetti si racconta a Sky: "Sogno Wimbledon" Il primo turno del torneo comincia domenica 9 maggio, con la finale prevista una settimana più tardi alle ore 17. I quarti si disputeranno venerdì, le semifinali sabato. Si gioca al Foro Italico, con l'atto conclusivo che di disputerà sul Centrale, per il quinto Masters della stagione. Il programma prevede che i match comincino sempre alle ore 10 e alle 11 di mattina. Si giocherà con il 25% di pubblico a partire dagli ottavi a causa delle restrizioni legate al Covid-19.

Dove posso guardare il Masters di Roma? leggi anche Internazionali Roma, pubblico al 25% dagli ottavi Il torneo, così come tutti i Masters 1000, Wimbledon e le ATP Finals, è in diretta su Sky Sport. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono guardare il match anche sui propri dispositivi mobili. Chi non possiede un abbonamento può seguire il torneo sull'app di Sky Sport e sul sito skysport.it con tanti contenuti esclusivi: cronaca, liveblog, approfondimenti, risultati e video.