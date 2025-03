Berrettini e Paolini: il programma di oggi su Sky

Giornata a forti tinte azzurre a Miami, dove Jasmine Paolini cerca un posto in finale al Wta 1000 contro la n°1 del mondo Aryna Sabalenka. In campo anche Matteo Berrettini nei quarti del torneo maschile: 'the hammer' affronta lo statunitense Taylor Fritz. Il Masters torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua il Masters 1000 di Miami, tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Giornata a forti tinte azzurre in Florida. Jasmine Paolini si è presa di forza la prima semifinale in carriera al Miami Open , prima azzurra a riuscirci. L'ostacolo che troverà di fronte Jasmine è il più grande possibile: Aryna Sabalenka , n°1 del mondo e reduce dal quarto vinto contro la cinese Zheng. Cinque i precedenti, tutti molto lottati, con la bielorussa che conduce 3-2. Nel tabellone maschile Matteo Berrettini si gioca il quarto di finale del Masters 1000 della Florida contro Taylor Fritz, 3^ testa di serie del seeding e idolo dei tifosi di casa. L'azzurro è tornato ai quarti di un 1000 dai tempi di Madrid 2021, quando poi arrivò in finale perdendo contro Zverev. I precedenti sorridono a Fritz, che si è imposto in tutti e quattro gli scontri diretti. Al programma si è aggiunto anche Djokovic-Korda

