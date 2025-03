Il ceco ha conquistato la semifinale del Masters 1000 di Miami dopo aver sconfitto Arthur Fils con il punteggio di 7-6(5), 6-1 in un'ora e 15 minuti di gioco. In semifinale, Mensik affronterà il vincitore tra Berrettini e Fritz. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jakub Mensik è in semifinale al Masters 1000 di Miami. Il ceco ha battuto il francese Arthur Fils con il punteggio di 7-6(5), 6-1. Match equilibrato solo nel primo set, in cui Mensik aveva subito conquistato il break nel secondo game, ma ha poi perso il turno di battuta nel settimo gioco. A esser decisivo è stato il tiebreak, che è stato vinto da Mensik. Nel secondo set, invece, non c'è stata partita: dominio assoluto del 19enne che ha chiuso il discorso dopo un'ora e 15 minuti di gioco. Mensik ottiene così la terza semifinale in carriera nel circuito Atp e diventa il primo classe 2005 a spingersi così avanti in un Masters 1000. In semifinale, affronterà il vincitore tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz.