Anche Giannessi nel main-draw: 11 azzurri a Parigi

Aumenta a undici la pattuglia italiana al Roland Garros. Alessandro Giannessi ha conquistato un posto nel tabellone principale del secondo Slam del 2021, che prenderà il via il prossimo 30 maggio sulla terra parigina. Nel turno decisivo il 30enne spezzino (n.159 ATP) ha sconfitto 6-4, 3-6, 6-2 l’argentino Francisco Cerundolo (n.116 ATP), ottava testa di serie delle "quali". Un solo break ha deciso sia il primo set (messo a segno da Giannessi nel quinto gioco) che il secondo parziale (firmato da Cerundolo nel secondo game): il ligure ha ceduto la battuta a zero anche in avvio di frazione decisiva ma poi ha infilato un parziale di quattro giochi consecutivi (4-1), archiviando quindi la pratica per 6-2. Giannessi sarà dunque l'11° azzurro nel main draw: insieme a lui anche le quattro teste di serie Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego. Gli altri giocatori che saranno al via a Parigi sono Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Gianluca Mager.