Roger Federer lotta e batte Marin Cilic, vincendo per la prima volta in questo 2021 due match di fila. Lo svizzero, ottava testa di serie del seeding, ha sconfitto per la decima volta in 11 sfide il croato, in un match che è stato per due volte finale Slam. Il Maestro ha chiuso in due ore e 35', facendo vedere ancora una volta il suo repertorio migliore, fatto di variazioni, ace e straordinarie palle corte. Roger, alla 72^ vittoria al Roland Garros, sfiderà al 3° turno (16^ volta in carriera) il tedesco Koepfer: il fenomeno di Basilea è nell'ottavo di Matteo Berrettini.