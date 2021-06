Giornata agrodolce per il 19enne azzurro: impegnato negli ottavi di finale del Roland Garros contro il numero uno al mondo, Novak Djokovic, Musetti ha vinto in modo superlativo i primi 2 set, prima del recupero del serbo e del guaio fisico che lo ha costretto al ritiro nel 5° set. Il tennista di Carrara è uscito dal campo tra gli applausi sinceri del pubblico e di Nole, messo in difficoltà dal talento dell'italiano

MUSETTI SI RITIRA AL 5° SET, AVANZA DJOKOVIC - ROLAND GARROS, SINNER-NADAL LIVE