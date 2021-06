L'altoatesino sconfitto in tre set da Nadal: "Mi aspettavo di fare meglio, ho anche avuto la mia chance per aggiudicarmi un set. Non è che non abbia lottato, è che lui è stato più aggressivo e ha giocato meglio nei punti importanti"

Jannik si ferma agli ottavi al Roland Garros: troppo Nadal per lui, l'altoatesino lascia il campo dopo aver incassato la sconfitta in tre set. "La strada è ancora lunga. Pensavo di fare meglio rispetto allo scorso anno (quando venne battuto sempre in tre set da Rafa), speravo di dargli più fastidio". "Ho avuto la mia occasione per vincere un set: ero avanti 5-4 e servivo io. Ma lui mi ha subito messo pressione con un dritto lungolinea, io ho sbagliato il mio e il match ha cambiato volto. Non è che non abbia lottato, è che lui è stato molto più aggressivo e non ha fallito nei punti importanti", aggiunge Sinner.