Sascha Zverev soffre un set contro il sorprendente Davidovich Fokina, ma conquista agevolmente il pass per la prima semifinale della carriera al Roland Garros: 6-4, 6-1, 6-1 i parziali per il tedesco. In serata il greco Tsitsipas sfida il russo Medvedev. Mercoledì Nadal-Schwartzman e Berrettini-Djokovic, tutto in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky)

Alexander Zverev in semifinale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il tedesco ha dominato lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, autentica sorpresa di questo tabellone dei quarti. Sul Philippe Chatrier Sascha ha sofferto solo il primo set, chiuso 6-4 con break finale, per poi dilagare con un doppio 6-1 in appena un'ora e 36' di gioco. Vincitore a Madrid, Zverev era stato il secondo tedesco dopo Boris Becker ad aver raggiunto per quattro volte i quarti di finale al Roland Garros nell'era Open: finalmente ha sfatato il tabù, entrando per la prima volta tra i magnifici 4 di Parigi. In semifinale attende venerdì uno tra Tsitsipas e Medvedev.